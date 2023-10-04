Четыре аварийных дома снесут в Краснодаре

В октябре в Краснодаре снесут четыре аварийных многоквартирных дома. Ветхие дома, как сообщили в пресс-службе городской администрации, находятся на улицах Седина, Гоголя, Буденного и Комсомольской. Жителей этих зданий уже расселили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В мэрии также сообщили, что в городе аварийными признаны и расселены 34 дома. Три из них уже снесли — на улицах Дзержинского, Старокубанской и Гимназической. Освободившиеся территории используют как общественные пространства.

Всего в городе подлежат сносу 176 аварийных домов. Расселить их планируют в течение следующих двух лет. Власти краевой столицы занимаются также вопросом сноса самовольных объектов. К примеру, в скором времени на улице Мира планируют снести 20 незаконных гаражей.

Вячеслав Рыжков

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