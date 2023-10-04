«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как желающие открыть свой бизнес могут получить рекомендации и поддержку на старте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Количество россиян, желающих открыть свое дело, варьируется в зависимости от опроса. Одни исследования говорят о четверти всех граждан, другие чуть ли не о половине населения. Однако причины, которые останавливают на этом пути, всегда одни и те же — сложность открытия бизнеса, высокая ответственность и банальный страх неизвестности.

Помочь новичкам с этим готов образовательный проект «Мой бизнес. Первое дело» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». На первом этапе специалисты из различных отраслей бизнеса помогают найти нишу, а уже в основной программе обучающиеся получают практические навыки, говорит гендиректор общества «Деловая среда» Алексей Грищенко:

«Например, Виктор Абрамов — генеральный директор VK Records, сооснователь лейбла Respect Production, сопродюсер группы "Каста" — тем ребятам, которые продумывают и хотят открыть свое дело в сфере креативных индустрий, может очень здорово помочь. Для тех, кто задумывается о бизнесе в сфере питания и услуг, есть Сергей Бельгесов — операционный директор компании "Самокат". Тем, кто раздумывает о своем производстве, поможет Александр Иванов — создатель городских велосипедов Shulz. То есть на этапе предакселератора участники в зависимости от той ниши, которую они выбирают, смогут познакомиться с базовыми подходами и докрутить свою бизнес-идею. После этого они уже включаются в работу акселератора, проведут маркетинговые исследования, определят портреты клиентов, будут проводить интервью с потенциальными покупателями, тестировать гипотезы. Также они получат купон на запуск рекламной кампании VK, которая поможет им получить своих первых клиентов».

Всего обучение длится 10 недель. А условие участия, как говорят организаторы, одно — желание. Заявки на ближайший поток принимаются вплоть до 18 октября.