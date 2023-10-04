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Жительница Адыгеи осуждена за пропаганду запрещенного в России «Правого сектора»

В Адыгее вступил в силу приговор местной жительнице Виктории Гончаровой, которая признана виновной в пропаганде экстремисткой организации «Правый сектор», запрещенной в России, а также в распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Адыгея. Подсудимой назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.

Приговором Майкопского городского суда установлено, что Виктория Гончарова в социальных сетях оправдывала и пропагандировала деятельность украинской организации «Правый сектор», призывала к убийству российских военнослужащих и членов их семей. Кроме того, женщина размещала материалы, содержащие заведомо ложную информацию о причастности военнослужащих Вооруженных сил РФ к совершению военных преступлений на территории Украины.

Подсудимой назначено дополнительное наказание в виде запрета заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на три года.

Анна Перова, Краснодар

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