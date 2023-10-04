Экспертиза одобрила первый этап строительства автотрассы от Судака до «Тавриды»

Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства автодороги «Льговское — Грушевка — Судак». Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

Автодорога соединит автотрассу А-291 «Таврида» и региональную дорогу 35 К-003 «Белогорск — Феодосия». Протяженность линии составит 9 км.

«В процессе экспертизы был оптимизирован продольный профиль автомобильной дороги (уменьшена высота насыпи и продольные уклоны), по результатам расчетов изменена конструкция дорожной одежды»,— отметил главный эксперт проекта Виталий Гурин.

На участке оборудуют акустические экраны и освещение. Расчетная скорость движения будет достигать 100 км/ч. Застройщиком выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Анастасия Донскова

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