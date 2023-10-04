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Замглавы Ульяновской области посетил Лутугинский район ЛНР

Заместитель губернатора Ульяновской области Александр Коробко посетил подшефный региону Лутугинский район ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе с заместителем председателя Законодательного собрания Ульяновской области Сергеем Моргачевым чиновник поздравил жителей Лутугино с Днем воссоединения с Россией и Днем города. Гости также посетили ряд объектов, которые уже отремонтированы и ремонтируются при содействии Ульяновской области, в том числе помещение МФЦ.

Андрей Сазонов

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