Полиция Краснодара проверяет информацию о драке в хуторе Ленина

Краснодарская полиция проверит информацию о драке в хуторе Ленина, которая, как утверждается, произошла 30 сентября на одной из баз отдыха. В пресс-службе городского УМВД сообщили, что в полицию обратился один из участников драки.

«В полицию с заявлением обратился один из участников конфликта. Он сообщил, что ему причинили ушиб в районе глаза»,— прокомментировал представитель городского УМВД Артем Коноваленко. Полицейские сейчас ищут других участников драки.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что побежал на помощь знакомому, которого избивали неизвестные, и получил удар по голове. На кадрах с места происшествия видно, что уже после этого к дерущимся подходит группа людей и нападавшие уходят.

Вячеслав Рыжков