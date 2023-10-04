Теперь продукцию «Камкабель» можно купить на маркетплейсах

Один из крупнейших отечественных производителей кабельно-проводниковой продукции «Камский кабель» продолжает развивать розничное направление. Чтобы быть ближе к потребителю, компания запустила продажу своих товаров на маркетплейсах – кабель доступен к заказу через интернет-магазины Ozon и Яндекс.Маркет, а также в двух лидирующих DIY-сетях – «ВсеИнструменты.ру» и СТД «Петрович» по всей России.

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«Сегодня любой покупатель может приобрести через ведущие маркетплейсы надежные и качественные кабели и провода бытового назначения в бухтах по 10, 20, 50, 100 метров. Всего представлено около 90 позиций. Товар уже хранится на складах интернет-магазинов, поэтому будет вовремя доставлен потребителю. Кроме того, продукцию бытового назначения можно приобрести в магазинах «Леруа Мерлен» и в фирменных магазинах «Камкабель» в вашем городе», – прокомментировал директор по маркетингу и развитию продаж ООО «Камский кабель» Михаил Минаенко.

Для удобства клиентов «Камский кабель» активно использует возможности цифровых технологий. Предприятием разработан телеграм-бот, который способен принимать заказы и отправлять их на электронную почту zakaz@kamkabel.ru в виде письма-заявки. Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо в мессенджере Telegram найти бота Kamkabel_bot и начать с ним общение. Программа сама проведет клиента по базовым этапам подачи информации и на основании полученных данных сформирует заявку, после чего направит ее на обработку в контакт-центр.

Предприятие «Камский кабель» имеет устоявшуюся репутацию надежного производителя кабелей и проводов. Уже более 65 лет компания поставляет свою продукцию на многие ключевые инфраструктурные объекты страны. Сегодня «Камский кабель» активно развивает розничное направление: во многих российских городах открываются магазины по продаже кабелей, проводов и электротехнических товаров «Камкабель».

ООО «Камский кабель»