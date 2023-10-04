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В Краснодаре пенсионер осужден за убийство 8-летней девочки

Краснодарский краевой суд признал жителя Ленинградского района Николая Мишина виновным в убийстве 8-летней соседки, подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщают объединенная пресс-служба судов края и пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В 2016 году пенсионер Мишин, рассердившись на девочку, ударил ее молотком по голове, а потом спрятал тело. Уголовное дело об исчезновении школьницы, которая летом 2016 года пропала недалеко от дома, долгое время оставалось нераскрытым. В 2020 году в соседнем населенном пункте на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении тела девочки. Следователи краевого управления СКР выехали на указанный участок местности, где действительно обнаружили останки. Следствие установило, что девочка несколько раз забегала во двор пенсионера, он прогонял ее и в какой-то момент замахнулся молотком, попав по голове ребенка.

На суде Николай Мишин отрицал свою вину, утверждая, что его брат за рулем автомобиля якобы насмерть сбил ребенка и закопал тело в поле. Сам Мишин, по его словам, узнал о ситуации после смерти брата, разбирая бумаги в его доме, обнаруженную схему поисков останков ребенка подсудимый, по его словам, нарисовал на стене дома, чтобы тело девочки нашли.

В январе 2021 года коллегия присяжных краевого суда оправдала Николая Мишина, в марте 2021 года Третий апелляционный суд отменил оправдательный приговор. При новом рассмотрении дела присяжные единогласно признали подсудимого виновным.

Анна Перова, Краснодар

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