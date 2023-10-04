«Из-за вейпов рак легких может "помолодеть"»

Согласно исследованию портала Superjob.ru, каждый пятый опрошенный никотинозависимый краснодарец курит только электронные испарители, а 16% принимавших участие в опросе используют и вейпы, и обычные сигареты. Руководитель онкологической службы краснодарской клиники «Евроонко» уверен, что растущая популярность электронных систем доставки никотина в ближайшем будущем приведет к тому, что рак легкого будет массового диагностироваться у людей в возрасте до 40 лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Ёлкин

Фото: предоставлено автором Антон Ёлкин

Фото: предоставлено автором

«Вейп, или электронную сигарету, изобрел в 2003 году житель Гонконга Хонь Лика, у которого от рака легкого умер отец, заядлый курильщик. Сам гонконгец также выкуривал по две пачки сигарет в день и представил свое изобретение как безопасную альтернативу обычным сигаретам — для тех, кто хочет бросить курить или перейти на что-то более безвредное. Со временем e-сигареты приобрели широкое распространение в мире, особенно в молодежной среде.

Согласно исследованию портала Superjob.ru, краснодарцы до 34 лет чаще выбирают именно электронные устройства. При этом вейпы более популярны у женщин.

Принцип работы электронной сигареты — переход жидкости в пар, вейпинг, соответственно,— вдыхание испаренной жидкости. Чтобы это вдыхание было более приятным, придумали ароматизаторы — вкусы банана, кока-колы и другие.

Проведенное в 2015 году исследование показало, что нагревание входящих в состав жидкости пропиленгликоля и глицерина создает вещества, которые образуют формальдегид. Это соединение относится к канцерогенам первой группы, то есть способно вызывать рак горла, гортани, легкого, мочевого пузыря и других органов.

Несколько лет назад американские ученые провели эксперимент на мышах. Они в течение 54 недель обкуривали мышек паром для электронных сигарет, и выяснилось, что из 40 подопытных животных у четверти развился рак легких, а почти у 60% — предраковые поражения мочевого пузыря.

Что касается человека, то прошло еще недостаточно времени для научных заключений. Чтобы доказать вред от обычных сигарет, потребовалось 30 лет активного курения всего населения. После того как табак получил широкое распространение в мире в конце 40-х годов прошлого века, пик заболеваемости раком легкого был достигнут лишь в 1980-х годах. Но можно сказать однозначно: вейпы — это бомба замедленного действия.

"Парение" может привести не только к раку. Вдыхание пара — мощный удар по горлу, что приводит к сухости слизистых. Вейперы часто жалуются на учащенное сердцебиение, головокружение, могут возникнуть тромбозы, фиброз легких и другие неприятные для здоровья последствия.

Вещества в жидкости для вейпов используются и для создания сценического или театрального тумана. Установлено, что эти вещества усиливают раздражение легких и дыхательных путей в результате концентрированного воздействия. Причем, в отличие от обычных сигарет, электронные курят беспрестанно, то есть сидя в офисе в течение всего дня.

Но самое печальное заключается в том, что, по статистике, более 60% потребителей вейпов — молодежь. Многие начинают "парить" уже с 13 лет. Сигареты в нашей стране можно купить только после 18 лет, а вот вейпы запросто можно заказать в интернете.

Я как онколог могу предположить, что благодаря вейпам рак легкого, который сейчас встречается в основном у мужчин старше 50 лет, через 15–20 лет может "помолодеть" и начнет массово диагностироваться у людей 30–40 лет».

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