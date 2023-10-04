Галерея портретов знаменитых ростовчан открылась в Центре истинных ценностей

Вечер, посвященный проекту «Гражданин Ростова-на-Дону», состоялся 29 сентября.



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Фото: предоставлено информационным агентством



Выставка портретов и фотографий всех героев проекта «Гражданин Ростова-на-Дону» начала работу 29 сентября на площадке Центра истинных ценностей. В зале собрались представители законодательной и исполнительной властей, деятели культуры, предприниматели, журналисты ростовских СМИ, а также потомки героев проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено информационным агентством

Фото: предоставлено информационным агентством



Журнал «Нация» и банк «Центр-Инвест» начали проект в 2021-ом году. Проект объединил 30 историй об удивительных людях, чьи судьбы неразрывно связаны с городом: кто-то здесь родился, а кто-то стал ростовчанином в сознательном возрасте. Но каждый многое сделал для Ростова-на-Дону и прославил город в России и в мире. Среди героев проекта «Гражданин Ростова-на-Дону» — городской голова Андрей Байков и купец Николай Парамонов, актеры Александр Кайдановский и Анна Самохина, спортсмены Виктор Понедельник и Иван Удодов, психоаналитик Сабина Шпильрейн и создательница журнала «Elle» Элен Гордон-Лазарефф.

Директор МИД «ЕвроМедиа» Владимир Денисов на открытии выставки отметил: «Для нас проект «Гражданин Ростова-на-Дону» имеет большое значение. Это большой мультимедийный проект для ростовчан всех возрастов. Его главная задача заново открыть уникальные имена, рассказать уникальные истории горожан, которыми гордится страна и которых знают во всем мире. Мы — ростовчане, мы любим свой город и считаем, что к ближайшему юбилею, который пройдет в сентябре 2024-го года, нужно готовиться загодя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено информационным агентством

Фото: предоставлено информационным агентством



В презентации также приняли участие учащиеся детской школы искусств имени Римского-Корсакова, в которой учился один из героев проекта популярный актер Сергей Жигунов, артисты театральной студии «Мастер-класс» и ростовского театра «Собеседник» под руководством Александра Юниченко. На вечере был представлен первый подкаст проекта, посвященный Андрею Байкову.

Добавим, что организатором вечера выступил издательский дом «ЕвроМедиа», генеральный партнер – ПАО КБ «Центр-Инвест».

Подробнее: https://holdingem.ru/rostov

Подготовлено информационным агентством «ЕвроМедиа»

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