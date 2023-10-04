Установлены границы охранной зоны объекта культурного наследия «Дом Васильева»
Правительство Башкирии установило границы зоны охраны объекта культурного наследия «Дом Васильева» на улице Менделеева, 38, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Площадь ОКН составляет 132,87 кв. м. В охранной зоне здания запрещается строительство, размещение рекламных и информационных табличек, установка кондиционеров и так далее.
Дом является объектом культурного наследия XIX века. Он принят на государственную охрану на основании распоряжения кабинета министров Башкирии в апреле 1994 года.