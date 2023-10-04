Городской автобус маршрута №262 сбил женщину на Васильевском острове

Автобус маршрута №262 сбил на Васильевском острове женщину 1986 года рождения, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора, сообщили «Фонтанке» в компании «Вест-сервис», обслуживающей маршрут.

Там уточнили, что перевозчик сотрудничает с полицией в расследовании аварии. Ранее СМИ cообщили, что автобус сбил ребенка.

В 8:45 автобус поворачивал направо с Большого проспекта В.О. на 8-9 линии острове и сбил женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая была госпитализирована, ее состояние медики оценили как тяжелое.

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