В Башкирии построят высокотехнологичный глэмпинг за 150 млн рублей

Президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов подтвердил намерение о строительстве на территории Башкирии крупного высокотехнологичного глэмпинга с объемом инвестиций более 150 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр республики Андрей Назаров.

«Сегодня, когда внутренний туризм на подъеме, это направление нужно совершенствовать и развивать. По протяженности дорог Башкортостан второй в стране, и для нас придорожный сервис играет важную роль. Именно поэтому к этому вопросу мы подошли основательно — разработали Концепцию развития придорожного сервиса, сами себе поставили амбициозную задачу модернизировать и построить по одной тысяче объектов к 2024 году»,— отметил господин Назаров.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте