Житель Омской области пошел под суд за угрозу сжечь сотрудника ГИБДД

В Омской области вынесен приговор 32-летнему местному жителю за угрозу насилия в отношении сотрудника полиции (ст. 318 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Согласно данным следствия, 8 июля около 21:30 в селе Колосовка сотрудник ДПС остановил автомобиль «ИЖ». Во время проверки документов у водителя ранее судимый пассажир подошел к правоохранителю и, угрожая расправой, облил бензином сотрудника ГИБДД и салон патрульной машины.

Суд назначил фигуранту 3 года и 6 месяцев колонии строго режима.

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Александр Киселев