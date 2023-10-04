В Уфе совершил экстренную посадку самолет, летевший в Пермь

В ночь на 4 октября самолет авиакомпании «Азимут», совершавший полет по маршруту Минеральные воды – Пермь, совершил экстренную посадку в Уфе, сообщил Telegram-канал Aviaincident. Причиной посадки, следует из сообщения, стал пассажир, которому стало плохо во время полета. «В районе города Бугуруслан в 02:19 с борта самолет SU-95 была получена информация о больном пассажире и принятом решении о посадке на незапланированный аэродром города Уфа. Сигналы срочности и бедствия не были объявлены. Посадка произошла благополучно в 02:45»,— отмечает Aviaincident.

Олег Вахитов

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