Глав пяти поселений Тюменского района оштрафовали за нарушение прав бизнесменов

Глав пяти поселений Тюменского района наказали за нарушение прав бизнесменов. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили, что на сайтах администраций муниципалитетов не было информации, необходимой для работы субъектов малого и среднего предпринимательства.

«К такой информации, относятся сведения об организациях, образующих инфраструктуру поддержки бизнеса, условиях и порядке оказания этими организациями поддержки субъектам предпринимательства»,— пояснили в ведомстве.

По итогу в отношении глав поселений были возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ. Чиновников привлекли к ответственности в виде штрафа.

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