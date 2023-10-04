Несколько сотрудников красноярской таможни пойдут под суд за подлог документов

На замначальника Канского таможенного поста, начальника отделения таможенного оформления и двух должностных лиц возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщает Сибирское таможенное управление.

Для повышения показателей эффективности обвиняемые указывали в актах таможенных досмотров ложные данные о превышении объемов декларируемой лесопродукции. От их действий пострадало несколько коммерческих фирм, которые привлекли к административной ответственности.

Преступный сговор удалось выявить благодаря действиям сотрудников отдела по противодействию коррупции Красноярской таможни и УФСБ края. По предъявленным обвинениям фигурантам грозит до 10 лет колонии.

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Александр Киселев