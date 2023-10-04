Минфин РФ подал жалобу на решение суда выплатить Фатхулле Исхакову 31 млн рублей

Министерство финансов России подало жалобу на решение Ленинского райсуда Уфы, который обязал министерство выплатить 86-летнему Фатхулле Исхакову 31,6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе суда. Дата заседания в Верховном суде Башкирии пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», пенсионер, который отбыл 13 лет в колонии строгого режима по обвинению в покушении на убийство трех человек, был полностью оправдан Верховном суде России в мае текущего года. «На протяжении всего следствия я подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, меня били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении, которого я не совершал»,— отмечал он в исковом заявлении к минфину РФ.

С ответчика пенсионер просил взыскать 450 млн руб. Три недели назад его иск был удовлетворен частично.

Юрист истца Виталий Буркин также намерен обжаловать решение райсуда.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте