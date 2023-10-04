Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин РФ подал жалобу на решение суда выплатить Фатхулле Исхакову 31 млн рублей

Министерство финансов России подало жалобу на решение Ленинского райсуда Уфы, который обязал министерство выплатить 86-летнему Фатхулле Исхакову 31,6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе суда. Дата заседания в Верховном суде Башкирии пока не назначена.

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», пенсионер, который отбыл 13 лет в колонии строгого режима по обвинению в покушении на убийство трех человек, был полностью оправдан Верховном суде России в мае текущего года. «На протяжении всего следствия я подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, меня били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении, которого я не совершал»,— отмечал он в исковом заявлении к минфину РФ.

С ответчика пенсионер просил взыскать 450 млн руб. Три недели назад его иск был удовлетворен частично.

Юрист истца Виталий Буркин также намерен обжаловать решение райсуда.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...