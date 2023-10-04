Водитель иномарки сбил мужчину на трассе в районе Сочи

На трассе «Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия» в ДТП пострадал человек. Посреди дороги под колеса иномарки попал мужчина.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что 34-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» сбил 33-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Проезжая часть на участке, где произошла авария, была отделена отбойниками.

Пострадавшему назначили амбулаторное лечение. Правоохранители выясняют все детали происшествия.

Вячеслав Рыжков

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