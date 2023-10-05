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Роман Абрамович зажигает «Маяк»

Открывается новый кинофестиваль

5 октября в Геленджике стартует новый кинофестиваль «Маяк», организованный фондом «Кинопрайм» Романа Абрамовича. Сами устроители называют его «фестивалем актуального российского кино», а в качестве намерений декларируют обозначение целей для кинематографистов и перспектив развития отрасли, переживающей очередные сложные времена. Программа смотра, который продлится до 9 октября, включает конкурс полнометражных игровых фильмов и серию деловых мероприятий. Комментирует Юлия Шагельман.

Фестиваль красноречиво откроется «Годом рождения» Михаила Местецкого — историей чудака-панка, меняющего жизнь вокруг

Фестиваль красноречиво откроется «Годом рождения» Михаила Местецкого — историей чудака-панка, меняющего жизнь вокруг

Фото: Вольга

Фестиваль красноречиво откроется «Годом рождения» Михаила Местецкого — историей чудака-панка, меняющего жизнь вокруг

Фото: Вольга

О запуске фестиваля фонд «Кинопрайм», занимающийся поддержкой авторского кино с 2019 года, объявил в июле этого года. Предполагается, что смотр будет проходить ежегодно, хотя нынешний его выпуск организаторы осторожно называют «пилотным». Его продюсером стал исполнительный директор «Кинопрайма» Антон Малышев, программным директором — кинокритик и куратор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин, а за деловую программу отвечает директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая. Профинансировано мероприятие исключительно частными деньгами фонда и его партнеров, без участия государства.

В конкурсную программу фестиваля вошло одиннадцать картин: фильм открытия «Год рождения» Михаила Местецкого, «Длительные свидания» Георгия Лялина, «Каникулы» Анны Кузнецовой, «Контакты» дебютанта в полном метре Дмитрия Моисеева, «Новый Берлин» Алексея Федорченко, «Королевство» Татьяны Рахмановой, «Невидимый мой» Антона Бильжо, «Рыжий» Семена Серзина, «Фрау» — вторая режиссерская работа сценаристки Любови Мульменко, «Эра» Вениамина Ильясова и «Чума» Дмитрия Давыдова, занимающая обязательную для российских фестивалей последних лет нишу якутского фильма (в 2020 году именно этот режиссер закрепил эту традицию, став победителем «Кинотавра» с лентой «Пугало»).

В первом приближении эти фильмы охватывают привычный для отечественного арт-мейнстрима круг тем: конфликт поколений, неполные семьи, токсичные отношения полов, причудливая провинциальная жизнь («Контакты», например, обещают какую-то диковатую фантастику в глубинке), эхо 1990-х и духовные метания. Выбирать, кто из режиссеров выразил их лучше прочих, будет жюри во главе с продюсером Игорем Толстуновым. Также в его состав вошли художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, актер, режиссер и продюсер Данила Козловский, режиссер и сценарист Алексей Попогребский и актриса Аня Чиповская.

«Маяк» станет уже вторым фестивалем российского кино, появившимся в последние два года. В декабре 2022 года в Москве прошел организованный продюсером Натальей Мокрицкой и получивший государственную поддержку «Зимний», который состоится и в этом году. На фестивальной карте появились и другие изменения: так, Московский международный кинофестиваль (ММКФ) с 2022 года выделил под отечественные картины отдельную программу «Русские премьеры»; в Екатеринбурге заработал фестиваль дебютов «Одна шестая», в котором участвуют российские и зарубежные картины, как игровые, так и документальные; фестиваль короткометражного кино «Короче», который проводится в Калининграде с 2013 года, этим летом впервые включал конкурсную программу полнометражных дебютов, куратором которой стала Ситора Алиева — бывший программный директор «Кинотавра». Также с 2022 года на курорте «Роза Хутор», то есть совсем недалеко от намоленного «Кинотавром» Сочи, проходит фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», представляющий сериальные новинки, соосновательницей, продюсером и директором которого выступает бывший продюсер «Кинотавра» Полина Зуева.

Многократное упоминание смотра, который возглавлял признанный теперь иноагентом Александр Роднянский и который прекратил свое существование в 2022 году, не случайно. Вся эта фестивальная активность, несмотря на то что организаторы и «Зимнего», и «Маяка» подчеркивают, что не стремятся (да и не смогли бы, даже если б захотели) заменить «Кинотавр», в реальности, конечно, так или иначе заполняет оставленную им нишу. При этом им вместе с другими фестивалями, например выборгским «Окном в Европу», приходится делить режиссеров, актеров, продюсеров и экспертов индустрии, которые раньше собирались в одном месте и если не определяли, то как минимум фиксировали основные тренды развития отечественного авторского кино.

Команда «Маяка», очевидно, обладает необходимым чутьем и экспертизой, чтобы собрать действительно интересную программу. Но статус главного или даже просто значимого национального фестиваля нарабатывается годами — «Кинотавру» для этого понадобилось лет тридцать. Вдобавок общественно-политический контекст меняется так стремительно, что заявленной в названии «Маяка» актуальности будет довольно сложно за ним поспевать. Самостоятельное финансовое обеспечение без участия государства, конечно, предоставляет новому смотру определенную свободу маневра — но, думается, и его организаторам, и остальным участникам киноиндустрии понятно, что сейчас независимость любых культурных институций в России может быть только весьма условной.

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