В СИЗО в Армавире пытались пронести два телефона, спрятанных в пакете с сахаром

В Армавире сотрудники ФСИН пресекли попытку пронести в СИЗО-2 запрещенные предметы. В посылке, предназначавшейся одному из заключенных, были два телефона, спрятанные в пакете с сахаром, рассказали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе уточнили, что мобильники сотрудники СИЗО нашли благодаря своевременно полученной оперативной информации.

Сейчас по факту попытки проноса на территорию изолятора запрещенных предметов проводится проверка. Отправителю грозит штраф до 5 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram