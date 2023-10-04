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В СИЗО в Армавире пытались пронести два телефона, спрятанных в пакете с сахаром

В Армавире сотрудники ФСИН пресекли попытку пронести в СИЗО-2 запрещенные предметы. В посылке, предназначавшейся одному из заключенных, были два телефона, спрятанные в пакете с сахаром, рассказали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе уточнили, что мобильники сотрудники СИЗО нашли благодаря своевременно полученной оперативной информации.

Сейчас по факту попытки проноса на территорию изолятора запрещенных предметов проводится проверка. Отправителю грозит штраф до 5 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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