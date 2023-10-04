На проект ремонта двух улиц в центре Уфы потратят около 3 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы выбрало подрядчика для разработки проектной документации по ремонту улицы Пушкина на участке от улиц Цюрупы до Новомостовой и улицы Новомостовой на участке от улиц Пушкина до Валиди, сообщается на сайте госзакупок. В аукционе победило ООО «РПИ-Проект». Работы необходимо выполнить до 29 февраля 2024 года по начальной цене 2,9 млн руб. Средства будут выделены из городского бюджета.

Согласно аукционной документации, протяженность ремонтируемых участков составляет около 600 м. В составе проекта исполнитель, в частности, предусмотрит модернизацию наружного освещения, тротуарную плитку, водоотвод с тротуаров и, при необходимости, организацию дорожного движения с учетом полосы для велосипедистов.

Вначале отремонтируют нечетную сторону улицы Пушкина, затем — четную улицы Новомостовой.

ООО «РПИ-Проект» зарегистрировано в мае 2016 года в Уфе. Компания специализируется на работе, связанной с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, ведением стройконтроля и авторского надзора. Ее учредителем является Гульнара Макуха. За прошлый год прибыль организации составила около 17 млн руб. при выручке около 72 млн руб. Размер его уставного капитала – 20 тыс. руб.

Венера Хисамова

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