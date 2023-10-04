Проект колоннады на набережной Белой разработает «Генпроект»

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрация Уфы по итогам конкурса заключило контракт на разработку проекта благоустройства набережной реки Белой с устройством колоннады с ООО «Генпроект», сообщается на сайте госзакупок. Компания была единственным участником торгов, предложив исполнить контракт начальной стоимостью 5,84 млн руб. за 5,54 млн руб. (дисконт — 5,1%).

По условиям договора, подрядчик обязан до 30 ноября разработать проект, предусматривающий, в частности, освещение набережной, доступ к ней маломобильных граждан и строительство колоннады в неоклассическом стиле.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее на конкурс подал жалобу предприниматель Захиджон Тожибаев. По его мнению, объект закупки не включает работы по выполнению подготовки проектной документации, предусмотренные ГК РФ, а установленные заказчиком требования к участникам закупки в части перечня документов нарушают требования ФЗ «О контрактной системе». Жалоба была признана необоснованной.

ООО «Генпроект» зарегистрировано в Уфе в ноябре 2001 года. Компания занимается деятельностью в области архитектуры. Владельцем является Евгений Галиуллин. Выручка в 2022 году оставила 116,9 млн руб., чистая прибыль — 335 тыс. руб.

Майя Иванова

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