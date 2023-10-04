Советский район Воронежа временно останется без холодной воды

Холодную воду во всех жилых домах и «на других объектах» в Советском районе Воронежа отключат на девять часов — с 9:30 до 18:30 5 октября. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».

Ограничения связаны с устранением повреждения на водопроводе диаметром 700 мм у дома №4а на улице Героев Сибиряков. Оно было обнаружено в ходе планового обследования сетей.

Водоканал планирует организовать подвоз питьевой воды. Адреса подвоза планируют сообщить позднее.

Алина Морозова

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