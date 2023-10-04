Глава «Сереброники» подтвердил отказ от бренда «Сердце Пармы»

Директор пермской ювелирной сети «Сереброника» Андрей Саламатин документально подтвердил отказ от бренда «Сердце Пармы». Об этом господин Саламатин написал в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: источник фото - аккаунт Сергея Соломатина в соцсети «ВКонтакте» Фото: источник фото - аккаунт Сергея Соломатина в соцсети «ВКонтакте»

«Вот документы, которые свидетельствуют о том, что 18 сентября 2023 года уже отозвана моя заявка на регистрацию товарного знака “Сердце Пармы”. А также 20 сентября 2023 года на портале Роспатента зарегистрирована заявка на прекращение охраны зарегистрированного товарного знака “Сердце Пармы”. Что тут еще уточнять, контролировать, выяснять?» — пишет Андрей Саламатин в соцсети.

Вчера в соцсети Юлии Зайцевой, продюсера автора книги «Сердце Пармы» Алексея Иванова, появился пост, в котором она снова угрожала подать в суд на Андрея Саламатина. По словам продюсера, господин Саламатин не выполнил обещания отказаться от товарного знака «Сердце Пармы».

Ранее сеть ювелирных салонов «Сереброника» отказалась от использования товарного знака «Сердце Пармы». Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева обвинила «Серебронику» в неправомерной регистрации товарного знака «Сердце Пармы» и пообещала инициировать судебные разбирательства. В заочной полемике с Юлией Зайцевой Андрей Саламатин заявил о законности регистрации товарного знака, при этом пообещав не брать деньги с писателя Алексея Иванова за использование названия «Сердце Пармы». Вскоре после этого, однако, «Сереброника» отозвала коллекцию с названием «Сердце Пармы».