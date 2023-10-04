Жителя Кубани осудили за убийство девочки, совершенное 7 лет назад

Краснодарский краевой суд огласил приговор убившему восьмилетнюю девочку жителю станицы Ленинградской. В Объединенной пресс-службе судов региона напомнили, что преступление мужчина совершил еще в 2016 году.

Все произошло в поселке Звезда Ленинградского района 20 июня 2016 года, когда восьмилетняя девочка забежала во двор к своему соседу Николаю Мишину. Девочка мешала фигуранту и тот, прогоняя ее, в один момент взмахнул кувалдой, попав ребенку по голове, заявили в пресс-службе. Девочка скончалась на месте, ее тело фигурант вывез и бросил в поле.

Никто не знал о судьбе ребенка до 2020 года, пока в январе в одном из соседних населенных пунктов на стенах домов не начали появляться надписи, в которых сообщалось о местонахождении тела. Следователи нашли останки ребенка и установили причастность к убийству господина Мишина. Мужчину задержали, следователям фигурант сообщил, что надписи на домах оставлял именно он.

Суд присяжных признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Обвиняемого приговорили к 11 годам тюрьмы, отбывать которые ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Семье потерпевшей Николай Мишин должен будет выплатить 1 млн руб.

Вячеслав Рыжков

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