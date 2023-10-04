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«Русель Парк» планирует построить санаторий стоимостью 3 млрд рублей в Ессентуках

Компания «Русель Парк» планирует построить в городе Ессентуки санаторий стоимостью 3 млрд руб., сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Новая здравница будет рассчитана на 1 тыс. койко-мест. Планируется создать 310 новых рабочих мест. Объем налоговых поступлений при реализации проекта составит 190 млн руб. Срок реализации проекта составит 5-6 лет с момента выдачи разрешения на строительство.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русель Парк» зарегистрировано в Ессентуках в 2021 году. Специализируется на деятельности санаторно-курортных организаций. Директором компании выступает Ольга Керимова. Владельцем предприятия является гражданин Азербайджана Шахмар Валиев. В 2022 году убыток компании составил 723 тыс. руб.

Анастасия Назарова

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