Мэр Перми продлил контракт главе Дзержинского района на год

Глава города Перми Эдуард Соснин подписал распоряжение о продлении срока полномочий главе Дзержинского района Александру Стяжкину. Информация об этом появилась в телеграм-канале главы города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина

Это первое кадровое решение господина Соснина в отношении глав районов города. До этого мэр сформировал команду из четырех заместителей. Блок «Общественные связи города» возглавил Сергей Трошков, блок «Управление планированием и финансами» — Яна Фурман, блок «Социальная сфера» — Екатерина Мальцева, и блок «Общественная безопасность города» — Алексей Туров.

Александр Стяжкин родился в 1968 году. Имеет два высших образования и более 13 лет военной службы. С 2003 года служил в органах МЧС, возглавлял МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты». Господин Стяжкин занимает должность главы Дзержинского района с марта 2019 года. Глава Дзержинского района по итогам 2021 года стал самым состоятельным главой района Перми с доходом в 3,8 млн руб.