Екатеринбурженка стала тарологом после восьми лет на госслужбе

Жительница Екатеринбурга Ангелина Синицина, проработавшая восемь лет на госслужбе, стала тарологом. В своем telegram-канале она рассказала, что три года работала в законодательном собрании Свердловской области, а пять лет — в городской думе Екатеринбурга.

«Когда я работала помощником депутата мне казалось, что политика — это важная часть моей жизни. Но уже тогда я понимала, что мое предназначение в другом»,— отметила она. Девушка добавила, что ее всегда привлекала «мистика и неизведанное», поэтому она решила «попробовать себя в чтении карт».

По данным telegram-канала Shot, Ангелина Синицина во время госслужбы была помощницей депутата гордумы Игоря Володина. В 2016-м он стал депутатом законодательного собрания Свердловской области, а в сентябре 2018 года сложил полномочия, чтобы стать председателем Екатеринбургской гордумы.

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