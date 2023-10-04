Из Казани выдворили иностранца-приверженца нацистской идеологии

Из Казани по решению Ново-Савиновского райсуда за границу выдворили иностранца, который оказался приверженцем нацистской идеологии. Об этом говорится в сообщении МВД по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отмечается, что 35-летний мужчина прибыл из одной из стран ближнего зарубежья. На его теле в области плеча нашли татуировку в виде запрещенной символики, наличие которой он объяснил личной симпатией к нацистской идеологии.

Также правоохранители установили, что иностранец незаконно работал на территории России.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента». Также по решению суда мужчину оштрафовали на 2 тыс. руб.

"Ъ-Казань"