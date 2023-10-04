Нижегородка перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей

Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, лишившись сбережений. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Женщина рассказала, как целый день общалась по телефону с собеседником, который представился сотрудником банка. Он заявил о сомнительной операции с ее банковским счетом и убедил потерпевшую взять кредит и перевести деньги по якобы безопасным реквизитам.

Нижегородка оформила два займа на 2,3 млн руб. и провела трансакцию. Позднее она поняла, что стала жертвой мошенников. По заявлению женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Владимир Зубарев