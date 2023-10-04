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Жителей Ленинградского района испугал самолет, преодолевший звуковой барьер

Жителей Ленинградского района встревожил громкий звук, похожий на «оглушительный хлопок». Глава муниципалитета Юрий Шулико сообщил в Telegram, что явление связано с преодолением самолетом звукового барьера.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Никаких происшествий и чрезвычайных ситуаций у нас не произошло»,— отметил господин Шулико.

Также на территории района провели проверку систем оповещения населения. Юрий Шулико пояснил, что муниципалитет оснащен сиренами мощностью в 600 ватт. Оборудование позволит оповестить жителей о вероятной опасности в максимально короткие сроки, добавил глава района.

Анастасия Донскова

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