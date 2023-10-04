В Петербурге закрыли дамбу из-за предстоящего шторма

Администрация Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений перекрыла дамбу, отделяющую Невскую губу от Финского залива по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС по Петербургу, сообщили в пресс-службе учреждения.

Затворы всех водо- и судопропускных сооружений были закрыты в 11:30. Там пояснили, что это сделано для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено по распоряжению капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сильный ветер порывами до 25 м/с и сильный дождь ожидаются в Петербурге в первой половине дня 4 октября.

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