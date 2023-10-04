В Сочи организуют 16 новых платных парковок в трех районах курорта

В Сочи появится 16 новых платных парковок на улицах в трех районах курорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочи Парк Фото: пресс-служба Сочи Парк

Вместимость стоянок рассчитана на 1 тыс. автомобилей. Платные парковки появятся в Центральном, Хостинском и Адлерском районах курорта.

«Пространство будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Стоимость — 100 руб. в час в Центральном районе, 48 руб. в час — в Хостинском, 80 руб. в час — в Адлерском. Ночью, в выходные и праздники, остановки до 15 минут — бесплатно»,— говорится в сообщении.

От оплаты стоянки авто освобождаются инвалиды и владельцы транспорта, перевозящего маломобильных граждан. Оплата парковки будет доступна в приложении, на портале городских парковок, с помощью терминалов и СМС-сообщений.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram