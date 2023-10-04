Ижевский механический завод из Удмуртии досрочно выполнил гособоронзаказ

Ижевский механический завод в столице Удмуртии досрочно выполнил государственный оборонный заказ по поставке корпусно-механических частей для особо востребованной продукции спецназначения. Как сообщает пресс-служба концерна «Калашников», в который входит ИМЗ, достичь такого результата удалось за счет внедрения современных методов развития производственной системы и круглосуточного графика работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Отмечается, что в 2022–2023 годах объем выпуска продукции кратно увеличился, при этом ИМЗ готов к наращиванию производства продукции данной номенклатуры. В частности, как рассказал управляющий директор предприятия Валентин Каргин, на предприятии реализуется инвестиционный проект, направленный на рост выпуска продукции в несколько раз относительно показателей 2022 года.