Суд приостановил рассмотрение иска к «КрасноярскТИСИЗ» по делу о красноярском метро

Арбитражный суд Красноярского края приостановил рассмотрения иска к «КрасноярскТИСИЗ» о взыскании 679,4 млн руб. (526,4 млн руб. выплат по контракту, 141,6 млн руб. пени и 11,1 млн руб. убытков) и расторжении контракта о проектировании метро. Заявление еще в 2022 году подало Краевое транспортное управление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В иске указывалось, что разработанная «КрасноярскТИСИЗом» проектная документация так и не получила положительного заключения госэкспертизы, что не позволяет использовать ее для строительства.

Ранее Железнодорожный райсуд Красноярска вынес приговор бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю. Его приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии по делу о хищении около 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена. После судебного заседания обвиняемый заявил, что намерен обжаловать приговор. Олег Митволь был задержан в июне прошлого года в московском аэропорту Внуково и доставлен под конвоем в Красноярск. После он заключил сделку со следствием, признав вину.

В основу уголовного дела лег госконтракт стоимостью 954 млн руб., который в сентябре 2019 года краевое транспортное управление заключило с компанией Олега Митволя «КрасноярскТИСИЗ» о выполнении работ по корректировке проектно-сметной документации строительства первой линии красноярского метрополитена.

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Александр Киселев