ФАС завела антимонопольное дело в отношении ОАО «Новоросцемент»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело из-за необоснованного повышения цен на продукцию в отношении крупнейших производителей цемента в ЮФО и СКФО — компаний «Новоросцемент» и «Верхнебаканский цементный завод», входящих в группу «Газметаллпроект». Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Рост цен на цемент, производимый компаниями, в первом полугодии 2023 года происходил более быстрыми темпами, чем в аналогичные периоды прошлых лет. Информация была выявлена в рамках мониторинга цен на строительные материалы.

Цены на товар предприятий превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации. В то же время, группа компаний занимает доминирующее положение на отраслевом рынке в ЮФО и СКФО.

«В случае установления вины группе лиц в составе ОАО ''Верхнебаканский цементный завод'' и АО ''Новоросцемент'' может быть назначен оборотный штраф»,— сообщает пресс-служба ФАС.

По данным «СПАРК-Интерфакс», обе компании зарегистрированы в Новороссийске и управляются московской ООО «Газметаллпроект». Бенефициаром является Лев Квитной. В 2022 году выручка АО «Новоросцемент» составила 23,3 млрд руб., а чистая прибыль 1,9 млрд руб. Выручка «Верхнебаканского цементного завода» в том же году составила 11,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

Анастасия Назарова