Волшебство, да и только

Алмазодобывающая компания АЛРОСА представила первую часть масштабного проекта Posie, направленного на возрождение традиций российской гранильной и ювелирной школы.

В Государственном историческом музее (ГИМ) открылась выставка «Записки ювелира. Бриллиантовая история», на которой можно увидеть украшения и драгоценные предметы личного обихода российских императриц из собрания ГИМ, Алмазного фонда и Бриллиантовой кладовой Эрмитажа. А также новую коллекцию высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» из шести уникальных украшений, автором которых стал ювелир Михаил Барышников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тиара «Кокошник»

Фото: АЛРОСА Тиара «Кокошник»

Фото: АЛРОСА

Название проекта Posie созвучно имени придворного ювелира Иеремии Позье, жившего в России во второй половине XVIII века и создававшего драгоценности для трех российских императриц — Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Позье возглавил работу по изготовлению короны для коронации Екатерины II в 1762 году. В рамках проекта Posie АЛРОСА планирует отдать дань уважения не только наследию Иеремии Позье, но и всех ювелиров российского императорского двора, творивших задолго до знаменитого Карла Фаберже, и провести параллели между искусством прошлого и современной ювелирной традицией.

На выставке «Записки ювелира. Бриллиантовая история» в ГИМ представлена созданная мастерами АЛРОСА в 2012 году по заказу Гохрана России реплика большой императорской короны, главного символа монархии Российской империи. Рядом с ней и с историческими артефактами из собрания ведущих музеев расположились новейшие украшения коллекции высокого ювелирного искусства Posie «Волшебные сказки», созданные Михаилом Барышниковым.

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Каждое из восьми украшений коллекции посвящено русскому фольклору и сказочным мотивам. В кольце «Яблочко на тарелочке» подвижный элемент с демантоидом катается по внешнему кругу золотого блюдца, инкрустированного 297 круглыми бриллиантами общим весом 5,55 кар. Закрепка шипом вверх некоторых из них создает дополнительную игру света. Главный герой — уральский демантоид из Полдневского месторождения весом 7,77 кар, прозрачный зеленый гранат цвета свежей травы, который высоко ценят коллекционеры. Демантоид свободно скользит по ободу кольца при движении руки. Изнанка кольца не менее прекрасна, чем лицевая сторона: на внутренней поверхности золотого «блюдца» вырезаны хохломские узоры.

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Два кольца «Маковая росинка» (одно — из анодированного титана, другое — из белого золота) сверкают бриллиантами фантазийной огранки, которую специалисты АЛРОСА назвали «роса». Перед органщиками стояла технически сложная задача придать камням форму капель так, чтобы свет внутри них переливался, не расходясь на лучи. Если бы это был цветной камень, сработала бы огранка «кабошон», а для бриллианта придумали специальную мелкофасетчатую огранку, благодаря которой поверхность камня визуально воспринимается как гладкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо «Живая вода»

Фото: АЛРОСА Кольцо «Живая вода»

Фото: АЛРОСА

Кольцо «Живая вода» интересно своим центральным элементом — герметичной капсулой из белого золота с настоящей водой из озера Байкал внутри. Обрамляют ее якутские бриллианты огранки «груша» весом 1,58 кар и «кушон» весом 5,02 кар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колье-трансформер «Золотое яичко»

Фото: АЛРОСА Колье-трансформер «Золотое яичко»

Фото: АЛРОСА

Сложной инженерной работой стало колье-трансформер «Золотое яичко», все элементы которого, словно 3D-пазл, собираются в самостоятельный декоративный объект — яйцо. «Золотое яичко» украшают 524 бриллианта различных оттенков желтого цвета, от fancy yellow до intense yellow. Части-«скорлупки» можно менять местами и составлять в разной последовательности. Сотуар можно разобрать и сделать из него короткий чокер и два браслета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тиара «Кокошник»

Фото: АЛРОСА Тиара «Кокошник»

Фото: АЛРОСА

Венчает коллекцию тиара, которую без преувеличений можно назвать одним из самых современных прочтений формы «кокошник», популярной в конце XIX—начале ХХ века. Титановая основа тиары покрыта черной краской, аналогом vantablack, который ювелиры АЛРОСА заимствовали из аэрокосмической индустрии,— она максимально поглощает свет, не дает бликов и создает эффект полного растворения в пространстве. За счет этого эффекта сначала виден бриллиант огранки «маркиз» весом 6,11 кар и только потом силуэт украшения.

Выставка в ГИМ будет открыта до 25 января.

Екатерина Зиборова