Башкирия закупила 20 туристических автобусов за 557 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии по итогам аукциона заключило контракт на поставку в лизинг 20 туристических автобусов большого класса с АО «Сбербанк лизинг», сообщается на сайте госзакупок. Контракт с единственным поставщиком заключен по начальной цене 557,3 млн руб.

Автобусы необходимо поставить в течение двух месяцев. Срок лизинга составляет пять лет. Требуются автобусы Yutong ZK 6128 H или эквивалент с дизельным двигателем, вмещающие 51 пассажира, оснащенные тахографами, спутниковой навигацией, холодильниками.

Ранее министерство транспорта Башкирии заключило контракт на поставку 33 автобусов среднего класса для городов и сел с ООО «Луидор-Уфа» по начальной цене 204,7 млн руб.

Майя Иванова

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