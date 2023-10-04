В Башкирии могут увеличить прожиточный минимум на 2024 год

Правительство Башкирии планирует установить в республике с 1 января 2024 года величину прожиточного минимума на душу населения в размере 13,7 тыс. руб., для трудоспособного населения — 14,9 тыс. руб., пенсионеров — 12,5 тыс. руб., детей — 13,3 тыс. руб., следует из опубликованного на официальном портале региона проекта постановления. Срок подачи предложений по документу установлен по 10 октября.

Прошлое постановление, которое было утверждено месяц назад, планируется отменить. Как следовало тогда из документа, величина прожиточного минимума на душу населения должна была составить на 2024 год 13,5 тыс. руб., для трудоспособного населения — 14,7 тыс. руб., для пенсионеров — 12,4 тыс. руб., для детей — 13,1 тыс. руб.

Сейчас индекс, установленный для трудоспособного населения, составляет 13,7 тыс. руб., для пенсионеров — 11,9 тыс. руб., для детей — 12,2 тыс. руб. В среднем на душу населения — 12,6 тыс. руб.

Венера Хисамова

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