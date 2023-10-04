В Увинском районе Удмуртии назначили нового прокурора Артема Коробейникова

Прокурором Увинского района стал советник юстиции Артем Коробейников. Соответствующий указ подписал генеральный прокурор России, сообщает пресс-служба надзорного органа региона.

Артем Коробейников служит в органах прокуратуры с декабря 2007 года. Прежде он работал помощником прокурора Первомайского района Ижевска, прокурором, заместителем Удмуртского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах республики, а с июня 2020 года состоял в должности заместителя прокурора Октябрьского района Ижевска.