Министр топлива и энергетики Крыма уволился по собственному желанию

Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства топлива и энергетики РК Фото: пресс-служба министерства топлива и энергетики РК

Игорь Коринь родился в 1974 году. В 1997 году окончил Крымский институт природоохранного и курортного строительства по специальности ««Промышленное и гражданское строительство». С 2014 года работал в «Крымэнерго» на различных должностях, в том числе директора по капитальному строительству, заместителя генерального директора по инвестициям и генерального директора предприятия. На пост министра топлива и энергетики республики был назначен в 2021 году.

О причинах увольнения господина Кориня не сообщается.

Анастасия Донскова

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