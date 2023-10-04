В Оренбургской области обнаружили нарколабораторию

Оренбургский областной суд вынес приговор двум жителям областного центра за производство 1,3 кг наркотиков. Одному из них назначили 15 лет и шесть месяцев колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. руб., его пособнику – 12 лет со штрафом в 200 тыс. руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что житель Оренбурга при пособничестве своего брата организовал подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков на территории СНТ в Оренбургском районе. Всего в период с января по февраль 2022 года он произвел 1,3 кг синтетического наркотического средства. Также он хранил другие наркотики для личного употребления, выяснили следователи.

Имущество осужденных (телефоны, ноутбуки, автомобиль), на которое был наложен арест в ходе следствия, конфисковано.

Ани Айвазян