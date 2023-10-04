Строительство крематория под Крымском предварительно оценили в 150 млн рублей

Строительство второго на Кубани крематория предварительно оценивается в 150 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал генеральный директор ООО «Проектный офис Национальной мемориальной компании» Михаил Ремез (поставщик кремационных печей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Национальная мемориальная компания Фото: Национальная мемориальная компания

В настоящий момент проект находится на стадии завершения. С 15 по 31 октября будут проведены работы по пусконаладке оборудования.

Крематорий расположен в станице Варениковской Крымского района. Функционально объект относится ко второму типу — кремационный блок без ритуального зала. В крематории установлены две кремационные печи с системой очистки отводящих газов компании Fu Shou Yuan (КНР).

Подробнее — в материале «Без дыма и запаха».

Наталья Решетняк

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