В Кунашакском районе лишили мандата осужденного за мошенничество депутата

Собрание депутатов Кунашакского района приостановило депутатские полномочия бывшего главного врача местной больницы Рината Рахматуллина и его подчиненной Ирины Закировой, осужденным за мошенничество при получении выплат. Об этом требовала прокуратура, отмечают в надзорном ведомстве Челябинской области.

В июле этого года суд вынес приговор на тот момент главному врачу Кунашакской центральной районной больницы (ЦРБ) Ринату Рахматуллину, его заместителю Илье Муллаярову и заведующей поликлиникой ЦРБ Ирине Закировой. Как установило следствие, сотрудники учреждения 2020–2022 годах состояли в комиссии по работе с больными коронавирусной инфекцией и получали за это выплаты. При этом фактически они не принимали участия в работе комиссии. Так работники незаконно получили социальные выплаты на общую сумму 458,3 тыс. руб.

Суд назначил обвиняемым штрафы от 100 до 110 тыс. руб. каждому. После вступления приговора в законную силу в августе прокурор потребовал лишить депутатских мандатов Рината Рахматуллина и Ирину Закирову.

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