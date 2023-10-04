На конкурс по достройке центра детской онкологии в Уфе подана жалоба

УФАС по Башкирии 5 октября рассмотрит жалобу на конкурс по достройке центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — около 761 млн руб., заказчиком является Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии. 3 октября были подведены итоги. Единственный участник, название которого не указано в протоколе, предложил исполнить контракт по начальной цене. Заключение контракта приостановлено из-за жалобы, которую подало московское ООО «Лидер».

Заявитель считает, что заказчик нарушил закон «О контрактной системе». Так, он назначил «нереальные сроки выполнения работ» (до 20 декабря подрядчик должен провести вентиляцию, отопление, выполнить внутреннюю отделку помещений, пусконаладочные работы, благоустроить территорию), говорится в жалобе. Кроме того, в извещении не содержится перечень возможных видов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2021 году заказчик признал победителем предыдущего конкурса на строительство центра детской онкологии ООО «Строительное управление №1» (принадлежит Айдару Гуфранову) за 1,5 млрд руб. В августе текущего года исполнение контракта было прекращено по соглашению сторон, в связи с чем был назначен новый конкурс. СУ №1 получило за работы 1 млрд руб.

ООО «Лидер» зарегистрировано в апреле 2018 года. Компания занимается строительством. Владельцем является Расул Данчаров. В 2022 году выручка составила 14,4 млн руб., чистая прибыль — 305 тыс. руб.

Майя Иванова

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