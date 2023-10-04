В Казани осудят преступную группу по обвинению в краже ж/д путей

В Казани будут судить преступную группу по обвинению в краже железнодорожных рельс, металлических отбойников и иного имущества. Об этом сообщает управление СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего на скамье подсудимых окажутся 14 человек, включая троих несовершеннолетних. Организатором выступил 38-летний житель Ульяновска. Сама группа была создана осенью 2020 года. В тот момент организатор группы отбывал наказание в исправительном центре Казани. Обвиняемые, как считает следствие, совершили 20 краж в Татарстане, Марий Эл и в Ульяновской области в течение 2020–2021 годов. В Казани они похитили 1,5 км ж/д путей необщего пользования стоимостью более 5 млн руб. Всего от действий группы пострадали девять компаний, а общий ущерб превысил 16 млн руб.

Деятельность группы была пресечена правоохранителями зимой прошлого года.

"Ъ-Казань"