Осужденный за взятки бывший вице-мэр Чебаркуля останется в ИК строгого режима

Кыштымский городской суд отказал бывшему заместителю главы Чебаркуля Алексею Сафонову, осужденному за получение взяток, в замене неотбытого срока в колонии строгого режима более мягким видом наказания. Решение принято с учетом позиции прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В мае 2017 года Миасский городской суд приговорил Сафонова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 11,1 млн руб., признав его виновным в получении взяток на 4 млн руб. от представителя компании за заключение контрактов по ремонту тепловых сетей и общее покровительство.

Экс-чиновник направил в суд ходатайство о замене неотбытой части наказания в колонии принудительными работами. Челябинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях установила, что осужденный не встал на путь исправления и не принимает достаточных мер для возмещения причиненного вреда. Так, на момент рассмотрения ходатайства он погасил только 287 тыс. руб. из суммы назначенного судом штрафа. В результате суд отказал Сафонову в удовлетворении заявления.

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