Перевозка пассажиров на СКЖД увеличилась на 17% в январе-сентябре 2023 года

С января по сентябрь текущего года по Северо-Кавказской железной дороге было перевезено 44,4 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

В пригородном сообщении в указанный период было отправлено 28,7 млн пассажиров, что на 16% больше, чем за девять месяцев 2022 года. В дальнем следовании было перевезено 15,7 млн пассажиров (на 17% больше, чем аналогичный период прошлого года).

«Пассажирооборот в январе-сентябре 2023 года составил 14,5 млрд пасс-км, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года»,— отмечает пресс-служба СКЖД.

В пригородном сообщении пассажирооборот составил 1 млрд пасс-км (на 18% больше, чем в январе-сентябре 2023 года), в дальнем следовании – 13,5 млрд пасс-км (на 16% больше, чем в январе-сентябре 2023 года).

Анастасия Назарова