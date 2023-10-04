Айбулат Хажин, Илшат Тажитдинов и Фарит Гумеров освобождены от должностей

Глава Башкирии Радий Хабиров освободил от должностей министра образования и науки республики Айбулата Хажина, заместителя премьер-министра Илшата Тажитдинова и председателя госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова в связи с их избранием депутатами Курултая Башкирии от «Единой России». Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Господин Хажин возглавил министерство образования и науки республики в 2019 году. Ранее сообщалось, что исполнять обязанности министра будет первый заместитель Ильдар Мавлетбердин. Илшат Тажитдинов занимал пост первого вице-премьера и руководителя аппарата правительства республики с 2010 по 2021 годы, в сентябре 2021 года стал вице-премьером. Господин Гумеров возглавил госкомитет в 2016 году. И. о. назначен первый заместитель Кирилл Первов.

После выборов в парламент в сентябре все трое депутатов написали заявления об отставке.

Фракция «Единой России» предложила назначить Фарита Гумерова председателем комитета Курултая по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам, Айбулата Хажина — председателем комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Илшат Тажитдинов выдвинут на пост вице-спикера Курултая.

Влада Шипилова

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